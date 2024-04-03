Bayburt’ta tekme, tokat ve sopalı kavga

Balca köyünde muhtarlık seçiminde başlayan arbede Bayburt merkeze taşındı.



Türkistan Caddesi üzerindeki pastane önünde iki grup karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.



Türkistan Caddesi'ndeki öfkeli grupları sakinleştiren vatandaşlar araya girerek, kavgayı ayırdı. Sinirini alamayan vatandaşlar, daha sonra Şeyhhayran Mahallesi üzerindeki PTT şubesi önünde yeniden kavgaya tutuştu.



Seslerin yükseldiği, yumrukların konuştuğu, sopa ve dubaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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