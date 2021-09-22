Bingöl'de 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 11:44
Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında 2 farklı noktaya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edecek.
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