Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

Bingöl'de İbrahim İncetepe idaresindeki 12 AAF 898 plakalı minibüs ile Fatih Çapkın'ın kullandığı 55 AFA 403 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki 13 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her iki araçta bulunan yolcular ve sürücüler dahil 15 kişi hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılarımız Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, tedavilerine başlanmıştır. Kazada can kaybımızın olmaması tesellimiz olmakla beraber her zaman böyle sonuçlanmayabilir. Lütfen yayalar ve sürücüler olarak trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerini kullandı.

