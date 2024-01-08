Bingöl'de 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi (Bingöl Haberleri)

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince bu kapsamda Genç'te yürütülen çalışmada, V.B. ve B.K, 2 kilo 720 gram, K.B. ise 51 gram esrar ile yakalandı.

3 şüpheli gözaltına alındı.

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