Bingöl'de 21 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 15:19
Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 21 kilogram esrar, 1100 kök kenevir ve 101 kök skunk ele geçirildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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