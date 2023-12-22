Bingöl'de dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendisini savcı olarak tanıtan kişilere 22 bin avro, 1000 dolar, 2 altın bilezik veren ve bir süre sonra bu kişilere ulaşamayan A.A, dolandırıldığını anlayarak, jandarma ekiplerine başvurdu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde olaya ilişkin F.B, N.G, D.Ö.Ö. ve A.Y. yakalandı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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