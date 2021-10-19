Bingöl'de eşeğin ayağına takılan demliği itfaiye çıkardı

Haberler - Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:19
Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Arakonak beldesinde İl Emniyet Müdürlüğü polis ekibi, Muş kara yolunda seyir halindeyken bir eşeğin ayağında demlik olduğunu fark etti.
Eşeğin demliğe sıkışan ayağını çıkarmak için uğraşan ekip, sonuç alamayınca Solhan Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrikli kesiciyle çaydanlığı kesti.
Veterinerin ayağını tedavi ettiği eşek daha sonra doğaya bırakıldı.
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