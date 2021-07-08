Bingöl'de traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti (Bingöl Haberleri)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 16:54

Bingöl'de traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı,

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan ve ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Helin Ö. (14), Ilıpınar köyündeki tarlalarında babası F.Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen biçerdöver traktörden seyir halindeyken atladı.

Traktörün altında kalan Helin Ö. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Helin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Helin Ö'nün cenazesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

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