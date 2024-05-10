Ekmek fırınında silahlı saldırı: 1 ölü

Bingöl’de bir kişi, arkadaşını ziyaret için gittiği ekmek fırınında silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi arıyor.

Ekmek fırınında silahlı saldırı: 1 ölü

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’de bir kişi, ekmek fırınında öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i takip edip, tabancayla ateş etti.

Oney baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekmek fırınında silahlı saldırı: 1 ölü - 1

İlk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Oney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oney'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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