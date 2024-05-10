Ekmek fırınında silahlı saldırı: 1 ölü

Bingöl’de bir kişi, ekmek fırınında öldürüldü.



Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.



Kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i takip edip, tabancayla ateş etti.



Oney baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.