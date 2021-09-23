Edirne İpsala'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü (Edirne Haberleri)

Edirne'nin İpsala ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 15:41

Edirne İpsala'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Keşan ilçesinden İpsala istikametine giden Mustafa B. (38) idaresindeki 22 AAS 536 plakalı otomobil, İpsala Sınır Kapısı yakınlarında, Yunanistan'a çıkmak üzere işlemlerinin tamamlanması için sırada bekleyen bir tıra çarptı.

Bölgeye ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün öldüğünü belirledi.

Cenaze, İpsala Devlet Hastanesine gönderildi.

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