Edirne'ye çamur yağdı

Edirne'de çamurla karışık yağış görülürken vatandaşlar da araçlarını oto tıkamacılara götürdü.

Edirne'ye çamur yağdı
Türkiye çöl tozu etkisinde | Uzmandan maske önerisi

Türkiye çöl tozu etkisinde | Uzmandan maske önerisi

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Kentte toz taşınımı nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamur oldu.

Araçları kirlenen sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaparken bazıları da oto yıkamacılara gitti.

Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinden azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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