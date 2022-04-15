Edirne polisinin "sanal devriyesi"nde yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 15:33
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında, bir sosyal medya hesabından cadde ve sokaklarda yürüyenlerin gizli çekimlerinin yayınlandığı bir görüntü tespit etti.
Tespit üzerine kullanıcı adı ve sistem kayıtlarından yapılan incelemede görüntüleri Pakistan uyruklu A.R'nin paylaştığı belirlendi.
Araplar Caddesi'nde gözaltına alınan A.R. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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