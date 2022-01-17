Edirne'de 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kağıdı bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine merkeze bağlı Sazlıdere köyünde H.Ş'nin kullandığı aracı durdurdu.



Aramada gümrük kaçağı 190 bin 500 tütün sarma kağıdı ve 6 litre içki ele geçirildi.



Şüpheli H.Ş. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.