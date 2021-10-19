Edirne'de çöpten 10 ayda 7 milyon 614 bin kilovat elektrik üretildi

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlenen EDİKAB Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri’nde 25 Kasım 2018'den bu yana çöpten elektrik üretildiğini söyledi.



Yatırımcı firma tarafından Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Sistemi'nin kurulduğunu, bu sistemin de çok yakında tam otomatik çalışmaya başlayacağını belirten Gürkan, şunları kaydetti:



"2021 yılının 10 ayında 7 milyon 614 bin 120 kilovat elektrik üretildi. Enerji Bakanlığının kestiği her faturanın yüzde 10’unu alıyoruz. Bu da KDV hariç 855 bin 961 lira 72 kuruş birliğimizin geliri oldu. Tıbbi atıkları toplamayı da firmaya devretmiştik. 10 ayda 616 bin 844 ton tıbbı atık toplandı. Bunun bedeli olan 215 bin 673 lira 5 kuruş da birliğimize gelir olarak kaydedildi."



Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Sistemi ile tüm atıkların ayrıştırılacağını belirten Gürkan, organik atıklarında doğal gübreye dönüştürüleceğini, burada oluşturulacak doğal gübrenin bir kısmının da üreticilere dağıtılacağını kaydetti.



Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında da Edirne Belediyesi'ne 125 elbise konteynerleri, 5 mobil atık getirme merkezi kurulduğunu ifade eden Gürkan, "Yine aynı çalışma kapsamında Havsa Belediyesine 10 elbise konteyneri, 1 mobil atık getirme merkezi, Süloğlu Belediyesi ile Lalapaşa Belediyesine 5 elbise konteyneri ve 1 mobil atık getirme merkezi konuldu" diye konuştu.

