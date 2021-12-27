Edirne'de FETÖ şüphelisi polis gözaltına alındı.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 12:14
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan polis gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada polis S.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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