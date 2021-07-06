Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 10:07
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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