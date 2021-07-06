Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı (Edirne Haberleri)

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 10:07

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Edirne'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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