Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 10:53
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan U.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul'da görevli vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 5 gün önce gözaltına alınmıştı.
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