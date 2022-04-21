Edirne'de otomobil sulama kanalına düştü

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,

Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişindeki sulama kanalında, bir aracın ters şekilde suyun içinde olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.



Haber verilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



AFAD sulama kanalında, jandarma ise bölgede arama gerçekleştiriyor.



Aracın sürücüsünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.



