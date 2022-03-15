Edirne'de yüksekten düşen çiftçi hayatını kaybetti (Edirne Haberleri)

Alınan bilgiye göre, kentteki bir yağ fabrikasının arkasında bulunan kamyon garajında, satın aldığı tenteyi sökmek için çatıya çıkan Mustafa Tekçe (40), dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü.

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 15:16

Edirne'de yüksekten düşen çiftçi hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ağır yaralanan Tekçe, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Tekçe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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