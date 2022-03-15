Edirne'de yüksekten düşen çiftçi hayatını kaybetti

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 15:16
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ağır yaralanan Tekçe, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tekçe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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