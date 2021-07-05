Kapıkule gümrük sahasında gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, ana vatana gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.



Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda gurbetçi, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için sıla yoluna çıktı.



"SINIRDAN GEÇİNCE TÜYLERİM HEYECANDAN DİKEN DİKEN OLUYOR"



Almanya'dan gelen Aydın Kaya, Türkiye'ye geldiği için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.



Sınırdan geçince duygulandığını belirten Kaya, "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Sınırda biraz bekleyebiliyoruz. Seve seve beklerim. Sınırdan geçince tüylerim heyecandan diken diken oluyor. 51 senedir gidip geliyorum, her seferinde aynı hissi yaşıyorum" dedi.



Turan Yıldız ise geçen yıl salgın nedeniyle memleketine gelemediğini bu yıl ailesiyle birlikte ülkeye giriş yaparken duygulandıklarını anlattı.



Sevdikleriyle hasret gidereceklerini ifade eden Kaya, "Memleket gibisi var mı? Gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ayasofya Camisi açıldı, oraya gideceğiz. Türkiye'nin tüm güzelliklerini yaşamaya çalışacağız" diye konuştu.



Turgay Yalçınkaya da yolculuklarının sorunsuz geçtiğini belirterek, "Salgın nedeniyle geçen yıl gelememiştik. Bu yıl büyük bir hasretle geldik. 3 hafta kalacağız. Özlem gidereceğiz, tatilimizi yapıp ailemizle güzel zaman geçireceğiz" şeklinde konuştu.