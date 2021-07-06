Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması Edirne esnafının yüzünü güldürdü

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere 13 bin koltuklu stadın kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacak.



Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Kırkpınar'a bu yıl kısıtlı da olsa seyirci alınması kararı, Edirneli esnafın yüzünü güldürdü.



Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Kırkpınar için kente binlerce ziyaretçinin geleceğini söyledi.



Kırkpınar'ı "Edirne'nin düğünü" olarak niteleyen Dinar, esnafın gerekli hazırlıkları yaptığını ve ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayacağını ifade etti.



Heyecanla Kırkpınar'ı beklediklerini aktaran Dinar, şunları kaydetti:



"Dünyanın en büyük düğününü yapıyoruz Edirne'de. Kırkpınar'ı yapamıyorduk. Dün de çok güzel müjdeli bir haber aldık, Kırkpınar kısıtlı da olsa seyircili yapılacak. Binlerce kişi gelecek ve bu şehirde gezip alışveriş yapacaklar, ciğer, köfte yiyecekler, çarşılarda gezecekler. Dört gözle bekliyoruz, şimdiden ciğerlerimizi ince ince kesmeye başladık"



Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise Kırkpınar'ın sadece Edirne'yi değil tüm Trakya'yı hareketlendiren bir gelenek olduğunu belirtti.



Kırkpınar için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin kente geldiğini dile getiren Sanış, "Cuma günü başlayacak Kırkpınar, Edirne'de 4-5 günlük bir hareketlilik yaratacaktır" dedi.



"KIRKPINAR'A GELENLERLE BİRLİKTE İŞLER DAHA DA GÜZEL OLACAK"



Tarihi Alipaşa Çarşısı esnafı Emin Özbostan ise kente gelen turistlere Edirne'ye özgü hediyelik eşya satışı yaptığını belirtti.



Kırkpınar'ın sınırlı da olsa seyircili yapılacak olmasına çok sevindiklerini ifade eden Özbostan, kente güreş izlemeye gelen seyircilerin alışveriş yaparak esnafa destek olduklarını vurguladı.



Geçen sene tarihi çarşı esnafı olarak durgun bir yıl geçirdiklerini, koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiklerini anlatan Özbostan, "Bu sene umutluyuz, sevinçliyiz. Kente gelen gurbetçiler az da olsa işlerimizi hareketlendirdi. İnşallah Kırkpınar'a gelenlerle birlikte işler daha da güzel olacak" diye konuştu.



Ciğerci Mesut Can ise Kırkpınar'ın gelişini kentteki tüm esnaf gibi ciğercilerin de sevinçle karşıladığını belirtti.



Kırkpınar'ın sınırlı sayıda seyircili yapılacak olmasının bile esnafı olumlu etkilediğini vurgulayan Can, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Güreşsever arkadaşları, güreşçilerimizi, misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.



Ciğerci Uğurcan Irmak ve Görkem Göçmen de Kırkpınar'ın kentteki tüm esnafın işlerine hareketlilik getireceğini ifade etti.