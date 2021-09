Elazığ'da yıllık 80 bin ton sebze üretimi ile ekonomiye katkı sağlanıyor

Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı,

Karahan, merkeze bağlı Salkaya köyünde gerçekleştirilen "Sebzeni Tarladan Kendin Topla" etkinliğinde, tarım arazilerinin büyüklüğü, iklimi ve toprak yapısı ile tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olan kentin, Bakanlığın üreticiye sağladığı destekler sayesinde bu potansiyelini her geçen yıl artırdığını belirtti.



Kentin verimli topraklara, başta üzüm, kayısı, kiraz, badem, çilek, kavun ve karpuz gibi meyveler olmak üzere her çeşit sebze üretimi açısından elverişli bir ekolojiye sahip olduğunu ifade eden Karahan, bakanlığın yaptığı hibe destekleri ile son dönemlerde ciddi artış gösteren, yaklaşık 400 üreticinin bin dekar alanda kapalı modern seralarda üretim yaptığı sistemle sadece bölgenin değil, Türkiye'nin bir çok iline Elazığ'dan sebze gönderdiklerini kaydetti.



Kapalı seraların dışında birçok köyde, kente has dolmalık biber, patlıcan ve yerli domatesin açık alanlarda üretimini gerçekleştirerek, iç ve dış piyasaya pazarladıklarını anlatan Karahan, "Elazığ'da yaklaşık 180 bin dekar alanda sebze üretimi gerçekleştiriyoruz ve bu alanlardan toplamda 80 bin ton civarında yıllık hasat yapıyoruz. Bunun büyük çoğunluğunu domates ve biber oluşturuyor. Özellikle ilimizin yerli biberi bu üretime öncülük ediyor." diye konuştu.