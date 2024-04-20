Elazığ'da tarihi eser operasyonu

Elazığ'da jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Diyarbakır'dan gelen M.G'nin Elazığ'da tarihi eser satacağı bilgisine ulaştı.



Şüphelinin otomobilinde arama yapıldı, 17 sikke, yüzük, hançer, kılıç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Elazığ Müze Müdürlüğünde yapılan incelemede, sikkelerin tarihi eser niteliği taşıdığı, kılıcın da etnografik eser grubunda olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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