Murat öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Haberler - Elazığ Haberleri DHA 02.11.2021 - 14:46
Elazığ Haberleri - DHA,
Kaza, Elazığ-Karakoçan kara yolunda sabah saatlerinde medana geldi.
İlkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Başyurt köyü civarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı.
Balanur olay yerinde hayatı kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevkedildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Balanur'un cenazesi otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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