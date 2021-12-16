Gaziantep'te terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz Y. ile avukatı katıldı.



Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, babasının 15 yıldır terör örgütü PKK içerisinde olduğunu, onu geri getirmek için Irak'ın kuzeyine gittiğini, örgütsel faaliyette bulunmadığını öne sürdü.



Duruşma savcısı, sanığın telefonunda yapılan incelemede terör örgütü PKK'ya yönelik görsellerin yer aldığını ve örgütün ideolojisini benimsediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

