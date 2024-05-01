Gaziantep’de aranan firari hükümlü Adana’da yakalandı

Gaziantep'te 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari adam, jandarma ekiplerinin operasyonuyla Adana'da yakalandı.

Gaziantep’de aranan firari hükümlü Adana’da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

çerçevesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E. isimli adam ili Seyhan ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi.

Firari, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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