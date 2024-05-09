Adana'da 62 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Adana'da 62 suçtan aranan şüpheli, operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Adana'da 62 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunan ve 60'ı dolandırıcılık olmak üzere 62 suçtan aranan Kaan Can K'nin Mirzaçelebi Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen polislerin eve girmesi üzerine şüpheli, dama çıkarak kaçma girişiminde bulundu.

Ekiplerce evin damında yakalanan zanlı, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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