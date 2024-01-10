FETÖ hükümlüsü Giresun'da yakalandı (Giresun Haberleri)

Giresun'da, FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı.

FETÖ hükümlüsü Giresun'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, Piraziz ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.

A.G, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

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