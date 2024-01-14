Giresun'da bir iş yerinde boğulmuş kadının cesedi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu.
Cesedi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın, yapılan ilk otopside boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Polis, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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