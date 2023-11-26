Giresun'da bir kişi domuz saldırısından son anda kurtuldu

Giresun'un Espiye ilçesinin Çam Mahallesi'nde, yerleşim yerine inen yaban domuzu, sabah saatlerinde mezarlık yolunda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı.



Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı.



Domuz, daha sonra yol boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.



Olaya evinin balkonundayken tanık olan Volkan Yakut, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

