Giresun'da bir kişi domuz saldırısından son anda kurtuldu (Giresun Haberleri)

Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişinin yaban domuzunun saldırısından son anda kurtulma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Giresun'da bir kişi domuz saldırısından son anda kurtuldu

'un Espiye ilçesinin Çam Mahallesi'nde, yerleşim yerine inen yaban domuzu, sabah saatlerinde mezarlık yolunda yürüyen bir kişinin peşinden koşmaya başladı.

Kimliği öğrenilemeyen kişi, son anda fark ettiği domuzdan yana doğru kaçarak kurtulmayı başardı.

Domuz, daha sonra yol boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.

Olaya evinin balkonundayken tanık olan Volkan Yakut, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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