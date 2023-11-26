Giresun'da elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan kişi tutuklandı (Giresun Haberleri)

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Giresun'da elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan kişi tutuklandı

'un bazı ilçelerinde ev ve iş yerlerindeki elektrik sayaçlarına yazılımla müdahale ederek faturalardaki kullanım miktarını düşük gösterdikleri, bu yolla kamuyu ciddi miktarda zarara uğrattıkları gerekçesiyle 3 gün önce Giresun ve İstanbul'da yakalanan C.B, M.K. ile M.F'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. ve M.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların kaç abonenin elektrik sayaçlarına yazılım yüklediği, kamuyu ne kadar maddi zarara uğrattığının tespiti için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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