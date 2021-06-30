Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi (Hatay Haberleri)

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 10:50

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, HATAY İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Antakya ve Defne ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, 12 bin 182 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K, H.E, K.K.A, M.K.A. ve E.Y. emniyete götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Hatay Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hatay Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA HATAY HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...