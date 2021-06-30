Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 10:50
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, HATAY İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Antakya ve Defne ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, 12 bin 182 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K, H.E, K.K.A, M.K.A. ve E.Y. emniyete götürüldü.
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