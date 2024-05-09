Seyir halindeki ambulansta yangın

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir ambulansta, Antakya - Samandağ yolu Çekmece mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden ambulanstaki sağlık personeli araçtan inip hasta ve hasta yakınını da dışarı çıkardı.

