Seyir halindeki ambulansta yangın

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ambulanstaki sağlık personeli, hasta ve hasta yakını yangından etkilenmedi.

Seyir halindeki ambulansta yangın

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir ambulansta, Antakya - Samandağ yolu Çekmece mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden ambulanstaki sağlık personeli araçtan inip hasta ve hasta yakınını da dışarı çıkardı.

Seyir halindeki ambulansta yangın - 1

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale geldi.

Hasta ve hasta yakını başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

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