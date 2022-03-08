Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 14:27
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "silahla yağma", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'ndeki annesinin evine gideceği bilgisine ulaştı.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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