İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
YANAN KONTEYNERLER KALDIRILDI
Kullanılamaz hale gelen 3 konteyner, bulunduğu yerden kaldırıldı. Konteynerlerin kurulu olduğu alanda temizlik çalışması başlatıldı.
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