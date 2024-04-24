İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan içinde kimsenin olmadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği - 1

Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

YANAN KONTEYNERLER KALDIRILDI

Kullanılamaz hale gelen 3 konteyner, bulunduğu yerden kaldırıldı. Konteynerlerin kurulu olduğu alanda temizlik çalışması başlatıldı.

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