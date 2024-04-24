İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.