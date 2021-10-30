Hatay'da 85 litre sahte içki ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde ikamet eden A.R.Ö'nün sahte içki üretip sattığı, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ö'nün de evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.



Ekipler, adreslerde 85 litre sahte içki ve bir miktar uyuşturucu ile Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 65 kök Hint keneviri buldu.



Şüpheliler A.R.Ö. ve M.A.Ö. gözaltına alındı.

