Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:40
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu
Alınan bilgiye göre, Asi Nehri'ndeki yaya köprüsü kenarında duran Cemil Şerekioğlu (19), Ö.F.B. ve Y.A. nehre atladı.
Ö.F.B. ve Y.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken arkadaşları Şerekioğlu gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya girerek Şerekioğlu'nu aramaya başladı.
Kısa süre sonra Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi üzüntü yaşadı.
Şerekioğlu'nun cenazesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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