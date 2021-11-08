Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 08.11.2021 - 17:33
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde devriye görevi yapan hudut birlikleri sınır hattından ülkeye girmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.
Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edilen şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda Türk vatandaşı olduğu tespit edilen H.A'nın, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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