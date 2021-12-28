Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 28.12.2021 - 12:50
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Polis, evlerde yaptığı aramada, 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve el telsizi buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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