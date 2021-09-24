Trabzonsporlu Vitor Hugo, PFDK'ye sevk edildi (İstanbul Haberleri)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

İstanbul Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 17:23

Trabzonsporlu Vitor Hugo, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı,
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 6. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor da yeni tip koronavirüs ile ilgili "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye verildi.


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