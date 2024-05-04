Edanur'un ölümüyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 3'ü yakalandı, diğer şüpheli ise aranıyor.

Edanur'un ölümüyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı
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'da 5 yaşındaki Edanur Gezer'in sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek boğulmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Edanur'un ölümüyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı - 1 Edanur Gezer

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden  Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç A.Ş.'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.

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NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Edanur'un ölümüyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı - 2 Edanur'un ölümüne neden olan çukur toprak ile kapatıldı.

olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

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