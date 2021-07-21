Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş Haberleri Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 06:29
Kahramanmaraş Haberleri - Anadolu Ajansı,
U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
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