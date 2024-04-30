Kahramanmaraş’ta ahşap ürünleri üreten fabrikada yangın

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir ahşap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.



Kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 5 saat süren yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 28 itfaiye aracı, 65 personel, Orman Bölge Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kaski Genel Müdürlüğüne bağlı su tankerleri ile müdahale edildi.



Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yetkililerden bilgi alarak, işletme sahipleri ile görüştü.



Görgel, gazetecilere, yangın çıkan işletmenin büyük bir mobilya fabrikası olduğunu, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.



Fırat Görgel, "Küçük bir tarafta yangın devam ediyor. Tabii kimyasal maddelerin de olduğu bir fabrika olduğu için yangını kontrol altına almak kolay değil. Ama gerçekten arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu gece zor bir gece bizim için." diye konuştu.



Yangın dışında Büyükşehir Belediyesine ait bir kum ocağında da kaza sonucu bir çalışanlarının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Görgel, yangında herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.



Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

