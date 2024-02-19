Kars'ta kedi kurtarma operasyonu

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Karabağ köyünde köpeklerin kovaladığı kedi, çıktığı elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı.
Kedinin sesini duyan köylüler durumu ekiplere bildirdi. Kısa süre içerisinde köye giden elektrik şirketi yetkilileri, bir kaza ihtimalinin önüne geçmek için bölgenin elektriğini kesti.
Ayakçak yardımı ile elektrik direğine çıkan ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı.
Ekiplerinin kediyi kurtarma anları cep telefonuyla kaydedildi. Kurtarılan kedi ise sahibine teslim edildi.
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