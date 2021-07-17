19 yaşındaki atlet evinde hayatını kaybetti

Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 10:52
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre İsmail Erez Bulvarı'ndaki bir apartmanın 14. katında yaşayan atletizm sporcusu C.S'yi, ailesi evde hareketsiz yatarken fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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