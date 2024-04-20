Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kayseri'de tartıştığı yabancı uyruklu kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde tartıştığı yabancı uyruklu A.S.Z'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde, 18 Nisan'da, M.P. ile yabancı uyruklu A.S.Z. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.P'nin bıçakladığı iddia edilen A.S.Z. hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alınmıştı.

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