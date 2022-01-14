Kayseri'de 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarındaki çalıntı malzemelerin bulunması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.S, C.Y, Ö.D, F.Ö, M.Ş. ile A.D. gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, av tüfeği, hızar motoru, akü, 2 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, kamyonlara ait 3 motor bloğu ve 4 kayak ayakkabısı ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Firari M.M'yi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

