Kayseri'de 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 16:41
Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince otomobillerden ve ikametten hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüpheliler A.T.D, M.A, V.Y, A.D, M.T, D.Y, G.S. ve İ.P.Y. yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin otomobil, ev ve iş yerlerinden 2 bin 300 lira ile yaklaşık 22 bin lira değerinde akü ve kablo çaldıkları öğrenildi.
İkametten hırsızlık olaylarının daha çok semt pazarlarının kurulu olduğu günlerde arttığı belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.
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