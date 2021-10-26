Kayseri’de ağaca çarparak ölen yamaç paraşütü sporcusu kadın toprağa verildi (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de yamaç paraşütüyle iniş yaptığı sırada ağaca çarparak düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın sporcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 10:40

Kayseri’de ağaca çarparak ölen yamaç paraşütü sporcusu kadın toprağa verildi

Kayseri Haberleri - Anadolu Ajansı, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan ve iniş sırasında bir ağaca çarpıp düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hilal Kariper (33) için cenaze töreni düzenlendi.

Kariper'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından ​​​​​​​Argıncık Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazede baba Servet ve anne Emine Kariper güçlükle ayakta durabildi.

Yamaç paraşütçüsü Hilal Kariper, dün iniş sırasında merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları Sokak'taki bir ağaca çarpıp düşmüş, ağır yaralanan sporcu, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Yasal Bilgilendirme

Kayseri Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kayseri Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...