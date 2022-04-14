Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı (Kayseri Haberleri)

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlünün de aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı.

Haberler - Kayseri Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 09:29

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Aramada, 7 hükümlünün de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

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